Coronavirus: Sala, 'anche piccoli assembramenti sono un danno'

13 aprile 2020

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "I dati in nostro possesso dimostrano che la grandissima maggioranza delle persone che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Al contempo deve essere chiaro che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale non sono consentiti, ma soprattutto sono un danno per tutti noi". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook.

"E' ovvio che chi è in casa guarda con diffidenza e a volte anche con un po' di rabbia questi comportamenti. Stiamo facendo uno sforzo enorme insieme e dobbiamo continuare in questa direzione", ha aggiunto.