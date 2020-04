Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia mobilità al 25% a Pasqua, in linea con altre domeniche'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Ieri in Lombardia la mobilità delle persone è stata "al 25%" rispetto ad una giornata normale di prima dell'emergenza. “È una normale domenica, a Pasqua abbiamo avuto lo stesso movimento che abbiamo avuto in tutte le domeniche” dell'emergenza. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, sui dati della mobilità in Lombardia nella giornata di Pasqua.

“È un dato positivo, ricordiamo che anche la domenica i medici vanno al lavoro. È andata bene, sabato eravamo al 32%, era un po' alto, e venerdì eravamo al 41%, tre punti percentuali superiore alle precedenti settimane”, ha aggiunto.