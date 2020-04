Coronavirus: Mattinzoli, 'ancora positivo, auguro a malati di uscire da incubo'

13 aprile 2020 a

a

a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Sono ancora in isolamento e sono ancora positivo al virus, auguro a tutti quelli che stanno vivendo un'esperienza come la mia di tornare a casa presto, riabbracciare i propri cari e uscire da quello che è un vero e proprio incubo". Così l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, torna a parlare - attraverso un video sulla sua pagina Facebook - per spiegare l'audio con toni accesi 'indirizzato' nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Voglio rassicurare i miei affetti più cari, a partire da mia moglie Paola, i miei figli, i miei collaboratori, la comunità di Sirmione, che la malattia non mi ha imbruttito, non mi ha imbarbarito, non mi ha reso una persona peggiore. Anzi considero questa un'esperienza di ulteriore crescita professionale e umana", dice Mattinzoli. (segue)