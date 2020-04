Coronavirus: F. Sala, 'a Pasqua lombardi a casa, sono stati responsabili' (2)

13 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Grazie all'analisi di questi dati statistici i nostri ricercatori potranno definire una mappa del rischio. Ricordo che il questionario è assolutamente anonimo e va ripetuto ogni giorno. E' di fondamentale importanza disporre di questi dati non solo per studiare la diffusione del virus ma anche per meglio organizzarci in vista della ripresa, la cosiddetta 'fase 2'", ha aggiunto. Infine, ha ricordato "Il 20 aprile scadrà il bando che abbiamo finanziato con 7,5 milioni di euro per sostenere la ricerca di terapie per combattere il Covid-19 e dare la possibilità ai ricercatori di arrivare a sconfiggere la pandemia".