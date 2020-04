Coronavirus: Beccalossi, 'ok test in Lombardia, è luce in fondo al tunnel'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Un'ottima notizia. L'inizio dei test sierologici è il segnale che gli operatori sanitari e il mondo economico aspettavano. Anche se la guerra contro il virus è ancora in corso serve guardare alla luce in fondo al tunnel e questa luce passa necessariamente per un ritorno in sicurezza al lavoro". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del gruppo Misto in Consiglio regionale della Lombardia, commentando la notizia dell'inizio dei test sierologici prevista per il 21 aprile e annunciata dalla Regione.

"Effettuare test a tappeto permetterà di utilizzare dati sempre più precisi e accompagnare le nostre attività economiche alla progressiva riapertura. E' l'unico modo per evitare che al dramma rappresentato da migliaia di vittime si sommi una vera e propria catastrofe economica e sociale. Ed è superfluo ricordare cosa significherebbe per l'Italia se proprio la regione che più di tutte trascina l'economia rimanesse in ginocchio", conclude.