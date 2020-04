Coronavirus: De Corato, 'mi auguro Sala usi più polizia locale per controlli'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che finalmente il sindaco scopra l'utilità dei droni per il controllo del territorio, visto che è già da due anni che come Regione li abbiamo inserito nei bandi di dotazione della polizia locale. Mi auguro che al più presto decida di utilizzare i fondi regionali per mettere in servizio un numero di agenti di polizia locale ben superiore all'esiguo attuale, considerata l'emergenza Coronavirus". Così l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato si rivolge al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala.

Nel giorno di Pasquetta, "il Comune ha ritenuto sufficiente impiegare in servizio di pattuglia solo 140 agenti di polizia locale, un numero irrisorio rispetto ai 3mila uomini di cui è composto il corpo municipale. Anche al netto del personale che è in ferie o in malattia, il sindaco dispone per i controlli un importante numero di vigili, che mi chiedo oggi dove siano", dice De Corato.

"Anche perché Milano ha ricevuto da Regione Lombardia 180mila euro (sui complessivi 460mila euro stanziati per i Comuni), con l'obiettivo di pagare gli straordinari della polizia locale per avere più uomini possibile in strada a effettuare i necessari controlli richiesti dalla diffusione del Covid-19. Come vengono impiegati questi fondi, visto che in servizio c'è sempre lo stesso scarso numero di agenti, oltretutto costretti a doppi turni?", conclude.