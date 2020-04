Coronavirus: Zaia, 'giusto riaprire l'Italia gradualmente per fase 2'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "L'Italia si è chiusa gradualmente ed è giusto che si apra gradualmente". Così il presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto a 'Quarta Repubblica' su Rete4. "Ci sono due correnti di pensiero, chi applica l'idea di arrivare fino al contagio zero e chi pensa che una sorta di convivenza per un periodo ci possa essere. Io faccio parte di questa categoria di pensiero, ovviamente tutto deve essere fatto in sicurezza. Abbiamo i presupposti per consultare la comunità scientifica e cominciare a pensare alla fase 2 per quelle comunità che possono riuscire ad affrontarla", conclude.