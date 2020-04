Prestiamoci lancia Prestiscuola, soluzione personalizzata per gli insegnanti

14 aprile 2020 a

(Milano 14 aprile 2020) - Prestiscuola, nuovo prodotto di Prestiamoci, permette agli insegnanti di ottenere fino a 2500 euro in sole 24 ore.

MILANO – 14/04/2020 - Durante il periodo del lockdown la didattica a distanza è diventata per le scuole uno strumento indispensabile. Oltre a permettere agli allievi di seguire i programmi di studio senza recarsi a scuola, garantisce ai ragazzi un basilare supporto emotivo. Un supporto necessario durante l'isolamento attuale, situazione senza precedenti nella storia, le cui ricadute relazionali ed emotive sono ancora sconosciute.

In questo particolare contesto, garantire una routine scolastica il più possibile prossima alla normalità è necessario per garantire agli allievi alcuni punti di riferimento indispensabili per lo sviluppo educativo e didattico.

Gli interventi a favore della scuola.

Indubbiamente il Governo italiano ha attuato numerose misure d'emergenza volte alla transizione digitale della scuola, in alcuni casi colmando un gap di anni in pochi giorni. l'adozione di piattaforme di e-learning, didattica a distanza e l'adeguamento dei piani di studio permettono agli insegnanti di continuare a fare il loro lavoro anche in questo momento. Tuttavia, il digital divide italiano è fra i più elevati d'Europa e, come fenomeno diffuso e trasversale, colpisce anche gli insegnanti che spesso necessitano di un supporto, anche economico, per dotarsi degli strumenti necessari per poter mettere in atto la didattica a distanza nel modo più efficace.

Infatti gli insegnanti in questo momento non si trovano fisicamente a scuola, e non possono disporre degli strumenti messi a disposizione dagli istituti come avviene normalmente.

Per questo motivo Prestiamoci, leader fra le piattaforme italiane di Social Lending ha lanciato

Prestiscuola: azzera la burocrazia

Il prodotto Prestiscuola ha caratteristiche adatte per la necessità contingente di insegnanti e professori. Si tratta infatti di un prestito dedicato solo agli insegnanti, disponibile in tre diversi importi: 1500, 2000 e 2500 euro e con tre possibili durate: 12, 24 e 36 mesi, con tassi particolarmente vantaggiosi.

La caratteristica principale di Presticasa è la rapidità di erogazione. La richiesta si può svolgere interamente online, con un numero di documenti molto limitato rispetto alle linee di credito tradizionali. Inoltre i tempi di approvazione sono molto rapidi. Il riscontro avviene entro le 24 ore successive alla richiesta.

“In PRESTIAMOCI abbiamo tutti, o quasi, figli in età scolare, e siamo molto preoccupati per le implicazioni che le restrizioni - giustamente imposte dalle misure di contenimento del virus – potrebbero avere sui nostri ragazzi. L'interruzione della loro routine scolastica, insieme alla lontananza degli amici, è forse una delle cause di maggiore malessere e, potenzialmente può influire, oltre che sul loro livello di istruzione, anche sulla loro socialità quando questa situazione emergenziale sarà terminata. È per questo che abbiamo pensato a come, nel nostro piccolo, avremmo potuto intervenire affinché l'importantissimo rapporto, sia relazionale sia funzionale all'apprendimento, tra studenti ed insegnanti potesse essere supportato. Fornire dunque agli insegnanti la possibilità di accedere a prestiti veloci e molto vantaggiosi, per acquistare gli strumenti necessari a mantenere il contatto con i ragazzi e portare avanti l'attività didattica a distanza, ci sembra dunque molto importante”, commenta Daniele Loro, Amministratore Delegato di PRESTIAMOCI.

A proposito di Prestiamoci:

Prestiamoci S.p.A. è una società finanziaria autorizzata da Banca d'Italia ex art 106 TUB che gestisce l'omonimo marketplace di prestiti personali fra privati a cui prende parte finanziando i prestiti erogati a fianco dei propri clienti prestatori. Con tassi di crescita a tre cifre PRESTIAMOCI ha oggi (maggio 2019) circa 3200 clienti, ha erogato quasi 21 milioni di Euro ed è la prima piattaforma Italiana nel comparto consumer, circa la decima in Europa continentale.

Prestiamoci, nell'ottobre del 2018, ha avviato un'operazione di cartolarizzazione di prestiti personali di cui una porzione relativa al portafoglio che aveva in carico, una porzione di prestiti erogati negli ultimi sei mesi ed un'ultima parte di prestiti che erogherà nel prossimo futuro. In dettaglio, l'operazione comprenderà crediti fino a € 25 milioni in 18 mesi.

PRESTIAMOCI ha ottenuto dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza il sigillo di qualità come migliore offerta in Italia per i prestiti del Social Lending, conseguendo il livello TOP: il bollino di “TOP Condizioni” nel Social Lending, con valutazione OTTIMA per tre anni di seguito.

