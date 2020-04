Coronavirus: De Falco, 'gravissimo errore decreto chiusura porti, Governo di avventurieri' (2)

14 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Non lo ha firmato neppure il Presidente del Consiglio Conte - dice De Falco in una intervista allAdnkronos - Il che mi sembra alquanto singolare, sembra quasi un ammutinamento...". "Queste cose fatte senza ragionare sono assurde - aggiunge ancora De Falco- Quando abbiamo dato la fiducia al governo era stata data sulla base di un obiettivo, che era quello della discontinuità con il governo precedente. Ecco perché ieri abbiamo firmato l'ultimo appello con alcuni colleghi per dire che la discontinuità è dovuta". E annuncia che se al decreto 'Cura Italia' si è astenuto "per dare un segnale al premier Conte", la prossima volta, "se il Presidente non darà seguito a questa annunciata discontinuità...", potrebbe votare anche contro il Governo.

"Bisogna capire cosa pensa Conte di questo decreto, visto che è stato in silenzio - dice ancora De Falco - il che è davvero singolare. In questo modo vengono violate apertamente le norme della Convenzione internazionale di Montego Bay. Eppure, l'Italia è obbligata a rispettare le convenzioni internazionali". "Quello che chiedono quei deputati, anzi "quella gente lì", citando il tweet di ieri di Matteo Salvini in cui pubblica la foto dei parlamentari firmatari dell'appello, "è in linea con quello che dico, noi stiamo chiedendo discontinuità, quella discontinuità che il Premier ha annunciato quando chiese la fiducia e che ancora oggi non c'è. Anzi , per controllare un fenomeno non bisogna fare finta che non esista".