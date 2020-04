14 aprile 2020 a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Mezz'ora di riunione, nella tarda mattinata di oggi, tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il suo consulente, Guido Bertolaso, da poco dimesso dopo aver contratto il covid19. "Sul tavolo, la situazione epidemiologica e il via ai test sierologici previsti dal 21 aprile per individuare i soggetti immuni", spiega in una nota la Regione Lombardia.