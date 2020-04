Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia riapertura attività progressiva ma lenta'

14 aprile 2020 a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Le regioni sono state fortunatamente colpite in maniera diversa dal coronavirus. In alcune regioni forse è anche corretto allargare un pochino, ma in Lombardia è ancora necessario mantenere delle misure precauzionali almeno fino al 3 maggio, quindi un allargamento progressivo molto lento". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, su Sky Tg24. "Si è concesso ai negozi per bambini di aprire, mentre le librerie sono luoghi incontro e si rischia che ci siano assembramenti", ha aggiunto.