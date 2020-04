Coronavirus: Salvini, 'inaccettabile aggressione contro cittadini lombardi'

15 aprile 2020 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Ci sono 500 morti al giorno e c'è qualcuno che riesce a mandare invece di medici e respiratori polmonari ispettori e magistrati. Ci sarà tempo ovviamente per fare chiarezza a livello nazionale, locale, per chiedere perchè non si è chiuso quella parte di Bergamo e di Brescia quando lo chiedevano i sindaci, i governatori, ci sarà tempo, chi dovrà chiarire chiarirà. Noi non vogliamo fare una commissione d' inchiesta a livello nazionale oggi, per capire perchè non sono ancora arrivati a due mesi di distanza mascherine, tamponi, questi sono doveri dello Stato nei confronti dei cittadini. Noi usiamo lo stesso buon senso a livello nazionale, a livello locale mi sembra che ci sia un'aggressione nei confronti dei cittadini lombardi inaccettabile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"A emergenza in corso, con centinaia di bare da sistemare -ha aggiunto- che peccato non riconoscere l'enorme sforzo di medici, infermieri, dirigenti, volontari, sindaci, amministratori, è veramente triste".