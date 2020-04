Coronavirus: sarte realizzano 170 mascherine, donate a carcere Caltagirone

15 aprile 2020 a

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Consegnate stamani dalla Protezione civile comunale e dalle associazioni che si occupano della distribuzione al direttore della Casa circondariale di Caltagirone (Catania), Giorgia Gruttadauria, 170 mascherine. Sono state realizzate da 19 sarte della città e destinate al personale della Polizia penitenziaria in servizio nella struttura. Si tratta di una parte delle mascherine frutto dell'opera generosa delle volontarie e di piccole, ma significative donazioni del materiale occorrente da parte di altri cittadini, che hanno risposto all'invito dell'assessore al Welfare e vicesindaco, Concetta Mancuso, "dando così prova, insieme alle associazioni attivamente impegnate – dice Mancuso - di grande senso civico e spirito di servizio". "L'iniziativa, coordinata dalla Protezione civile e curata dalle associazioni Attiviamoci, Astra, I Bimbi di Valentina e Unitalsi - spiegano dal Comune di Caltagirone -, è finalizzata a rifornire di mascherine soprattutto quanti, in queste settimane, sono impegnati in prima fila nelle attività per la prevenzione e il contenimento del Coronavirus".