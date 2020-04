Coronavirus: Regione Lombardia, opposizioni avviano iter per commissione di inchiesta

15 aprile 2020 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - I consiglieri delle forze di opposizione in Consiglio regionale della Lombardia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lombardi Civici Europeisti, Più Europa/Radicali, Italia Viva, depositeranno domani le firme necessarie per l'istituzione di una commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Regione Lombardia. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa via Facebook, i cinque capigruppo: Fabio Pizzul (Pd), Marco Fumagalli (M5S), Niccolò Carretta (Lce), Michele Usuelli (+Europa) e Patrizia Baffi (Iv).

Secondo lo Statuto regionale della Lombardia, articolo 19, la commissione di inchiesta ha il potere di indagare su questioni di spettanza del Consiglio regionale e può essere istituita su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri regionali, quindi almeno 27. I gruppi di opposizione hanno i numeri necessari per chiederne l'istituzione, a cui deve dare seguito l'Ufficio di presidenza del Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

“Il sistema sanitario lombardo non ha risposto adeguatamente alla sfida e la legge regionale va rivista alla luce di quanto è successo in queste settimane. La commissione d'inchiesta non è un fittizio tribunale ma un luogo dove fare chiarezza, dove capire perché in Lombardia ci siano stati tanti, troppi morti, e perché sia stato così difficile tracciare un'epidemia che qui si è manifestata in modo così virulento", spiega Pizzul. "È, prima di tutto, un atto di chiarezza nell'interesse dei cittadini lombardi. Perché tanti morti? perché non siano stati protetti operatori sanitari e Rsa?".