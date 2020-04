Made in Italy: FederlegnoArredo, video omaggio di player internazionali

15 aprile 2020 a

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Roma, Firenze, Milano, opere d'arte del passato e del presente, mani sapienti che lavorano materia grezza, architetti che plasmano quella stessa materia con idee innovative. E' un susseguirsi di immagini che esaltano il prestigio e l'unicità del design made in Italy raccontate dalle testimonianze di importanti designer e architetti che hanno partecipato al video realizzato da Hantang Culture in risposta all'iniziativa di Fla Eventi per la promozione del design italiano e pubblicato oggi sui canali social di FederlegnoArredo e Salone del Mobile.Milano e uscito in contemporanea sui media cinesi. Lo rende noto un comunicato di FederlegnoArredo.

Un omaggio davvero speciale da parte di player internazionali che è stato perfettamente sintetizzato nel ‘Ti amo Italia, non c'è design senza design italiano'.

Un grande riconoscimento al valore e all'unicità dei prodotti della filiera del legno-arredo e alla sua capacità di dettare le tendenze senza mai abbandonare le proprie radici che affondano in un'artigianalità capace di sposarsi perfettamente con l'innovazione. Un grazie sincero da parte di Federlegno Arredo Eventi ad Hantang Culture e a tutti i professionisti che hanno partecipato, avendone colto l'importanza.