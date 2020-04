Coronavirus: Albertini, 'Sala sbaglia su Lombardia, in emergenza vicini a istituzioni'

16 aprile 2020 a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Davanti all'emergenza bisogna stringersi attorno alle istituzioni, indipendentemente da chi si è votato. Per me sbaglia il sindaco di Milano, in questo frangente la sua polemica e quella degli altri sindaci non va bene". Lo dice l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, all'Adnkronos. "Quando c'è la conduzione di una crisi come questa più che ad abbattere un'altra leadership ci si dovrebbe orientare - afferma - a conoscere meglio la verità e a risolvere il problema". Servirebbe una "sensibilità civile per capirlo".