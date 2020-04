Coronavirus: F. Sala, 'mobilità in Lombardia sta risalendo, ieri al 42%'

16 aprile 2020 a

a

a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Il dato di mobilità in Lombardia sta salendo, ieri era al 42%, mentre la mobilità del fine settimana di Pasqua era al 25%, martedì siamo risaliti al 40%. La mobilità si è sicuramente alzata e questo è dovuto principalmente alle maggiori attività produttive che si sono messe in moto, ma ribadiamo l'invito a rimanere distanti per solidarietà gli altri: usciamo solo per necessità o per lavoro, è l'unica arma per combattere il Covid-19". Così il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nella diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus.