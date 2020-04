Coronavirus: Lombardia, 7,5 mln per credito a imprese e professionisti (2)

16 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Questa è la strada da intraprendere in un momento di grande emergenza ma che deve diventare ordinarietà nel futuro con provvedimenti semplificati, snelli e applicabili. Due di queste tre delibere, Genius e abbattimento dei tassi d'interesse, hanno visto rispettivamente la preziosa collaborazione dell'assessore Melania Rizzoli e dell'assessore Fabio Rolfi", ha spiegato Mattinzoli.

La misura prevede un periodo di costruzione del portafoglio (Periodo di riferimento). Il massimo importo escutibile a ciascun Confidi è pari all' 8% del Plafond di riferimento. La controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell'importo garantito dal richiedente (Confidi) per le controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro temporaneo. La stessa controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal soggetto richiedente (Confidi) per le controgaranzie concesse nell'ambito del regime de minimis.

In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l'importo di 800.000 di euro indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal soggetto richiedente. La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà trasferire il beneficio sui destinatari finali, pmi e professionisti, applicando uno sconto sul prezzo finale della garanzia, rispetto al costo teorico di mercato.