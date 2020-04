Coronavirus: Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia

16 aprile 2020 a

a

a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Ribadiamo l'importanza di una considerazione attenta verso i servizi per l'infanzia in quanto capisaldi per la tenuta e la crescita delle famiglie e indirettamente delle attività produttive". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si è rivolto al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina, in una lettera di proposte e richieste a sostegno degli asili nido e delle strutture accreditate e parificate dedicate all'infanzia.

"In considerazione dell'importanza sociale, per le famiglie lombarde, di queste strutture, Regione Lombardia riconosce il ruolo strategico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, erogando ogni anno circa 10 milioni di risorse autonome destinate ai costi di gestione degli asili, oltre a quota parte dei fondi sociali e attivando importanti investimenti a sostegno del settore. In questo drammatico frangente - ha sottolineato l'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani - abbiamo proposto al governo di predisporre degli aiuti straordinari anche in considerazione del fatto che queste strutture costituiscono il 70% dell'offerta complessiva e la loro sopravvivenza è cruciale".