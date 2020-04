Coronavirus: a breve sul cellulare questionario 'CercaCovid' per 'famiglie'

16 aprile 2020 a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Tra una settimana circa l'app AllertaLOM verrà aggiornata per consentire di compilare il questionario anche per altri familiari, così anche gli anziani che non hanno un cellulare potranno fornire le proprie condizioni di salute". Lo annuncia il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nella diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus. L'app contiene all'interno 'CercaCovid' il questionario in forma anonima che consente a un tema di esperti di acquisire alcuni dati dei cittadini lombardi e creare una mappa dell'emergenza coronavirus in Lombardia. Al momento sono "750mila persone che hanno scaricato l'app e oltre 1,3 milioni i questionari fatti".