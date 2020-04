Cornavirus: martedì consiglio regionale Lombardia voto su fase 2 (2)

16 aprile 2020 a

(Adnkronos) - La seduta di martedì 21 aprile vede all'ordine del giorno anche i progetti di legge dedicati all'incremento del capitale sociale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, all'istituzione del Premio regionale di musica classica 'Lombardia è Musica' e dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo': è prevista infine la revoca di un componente di Orac, l'organismo regionale anticorruzione.

La seduta si terrà sempre all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli con inizio alle ore 10. Non sarà consentita la partecipazione di giornalisti e persone esterne, ma solo di personale autorizzato: la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale. Sarà comunque possibile effettuare riprese e fotografie della seduta: i fotografi e gli operatori video interessati, dovranno accreditarsi scrivendo via mail a aurelio.biassoni@consiglio.regione.lombardia.it entro le ore 15 di lunedì 20 aprile.

La mattina della seduta, le persone accreditate potranno attendere all'esterno di Palazzo Pirelli lato via Fabio Filzi 29 dove, a partire dalle ore 10.15, saranno accompagnate a turno in auditorium Gaber per un periodo di tempo limitato: per l'occasione l'ingresso a fotografi e operatori video accreditati, sarà consentito solo se preventivamente muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme vigenti (guanti e mascherine).