Migranti: in corso trasbordo dalla nave 'Alan Kurdi', in 146 trasferiti sulla Rubattino

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - E' in corso il trasbordo dei 146 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sul traghetto Rubattino della Tirrenia. Qui saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi nei paesi dell'Unione europea. Fino a ieri i migranti a bordo erano 149 ma c'è stata una evacuazione medica per tre persone, mentre ieri uno ha tentato il suicidio. I migranti sono a bordo da circa 11 giorni.