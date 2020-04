Migranti: trasbordo Alan Kurdi, camera biocontenimento su nave quarantena

17 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - La Croce Rossa ha messo a disposizione personale sanitario oltre ad una camera di biocontenimento, ricevuta in dotazione dal Ministero della Salute, da installare sulla nave Rubattino per l'immediato isolamento dei casi sospetti Covid, per la quale è stata approntata un'apposita pianificazione, per modularne la realtà planimetrica in funzione delle esigenze eccezionali connesse all'emergenza epidemiologica in atto, conformemente alle disposizioni del Ministero della Salute. Lo rende noto il Prefetto di Palermo Antonella De Miro, che ha coordinato il trasbordo dei 146 migranti dalla nave Alan Kurdi sulla nave Rubattino.