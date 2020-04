Coronavirus: Guffanti (Ance Lombardia), 'edilizia centrale, riaprire cantieri sicuri'

17 aprile 2020 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Apprezziamo che Regione Lombardia riconosca la centralità della filiera dell'edilizia per il rilancio dell'economia lombarda. Anche Ance Lombardia ha chiesto la possibilità di riprendere l'attività nei cantieri, sia pubblici sia privati, laddove sia possibile garantire la piena sicurezza per i lavoratori". Lo afferma Luca Guffanti, presidente di Ance Lombardia, l'associazione regionale dei costruttori. Il settore delle costruzioni in Lombardia interessa circa 160mila imprese che occupano 350mila addetti.

“La riapertura deve essere progressiva” ha spiegato Guffanti, nel corso della riunione del Patto per lo Sviluppo di Regione Lombardia, “non dobbiamo dimenticare che molti nostri colleghi e molti lavoratori sono stati interessati personalmente o negli affetti più cari dal virus e non abbiamo intenzione di scordarci di quanto possa essere pericoloso. L'apertura dei cantieri deve valere solo per chi è in grado di rispettare il protocollo".

Guffanti ha sottolinea che "abbiamo fatto i compiti a casa e siamo nelle condizioni di poter programmare la ripresa dell'attività edilizia e dare il nostro contributo alla ripresa del sistema economico lombardo. Le iniziative del governo per fornire liquidità alle imprese, tema sempre più urgente, è comunque sotto forma di un debito, che le imprese dovranno restituire e per farlo, occorre poter iniziare la produzione”.