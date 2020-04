Coronavirus: assessore Cattaneo, 'mascherine Fippi uniche in Lombardia autorizzate da Iss'

17 aprile 2020 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Le mascherine della Fippi sono state confezionate con un tessuto testato presso il Politecnico di Milano. Tale materiale ha superato tutte le prove richieste dall'Iss, che sono le stesse previste per la certificazione con marchio Ce. Inoltre, questo tessuto ha un potere filtrante alla dimensione del virus superiore a quello di molte mascherine certificate. Dunque, sono un prodotto realmente in grado di garantire una protezione a chi le indossa". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, a capo della task force sulle mascherine e dpi afferma, replicando all'Associazione diritti lavoratori - Cobas Lombardia che ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura di Milano.

"La Regione Lombardia - spiega Cattaneo - e' riuscita a trovare, in collaborazione con il Politecnico e con le associazioni di categoria e in un momento di assoluta emergenza, alcune imprese disposte a riconvertire in poche settimane la propria produzione originale in mascherine. La riconversione della filiera produttiva dei pannolini e' in grado di garantire produzioni giornaliere molto elevate a differenza di quanto sarebbe avvenuto con una produzione di mascherine tradizionali. Di fronte alla necessita' imposta dall'emergenza di disporre con certezza di numeri significativi di mascherine, questa modalità ha garantito di avere quantità importanti e in tempi brevi di mascherine con un effettivo potere filtrante e idonee a proteggere".