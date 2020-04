Coronavirus: Brescia, assegnati buoni alimentari a 1.300 famiglie

17 aprile 2020 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Sono stati assegnati a 1.337 nuclei familiari i voucher per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, per un valore di 428mila euro. Lo comunica il Comune di Brescia. Le le domande pervenute fino al 6 aprile compreso sono state valutate e si è cominciato ad esaminare le richieste pervenute a partire dal 7 aprile in poi. L'erogazione continuerà nei prossimi giorni.

Inoltre la Protezione Civile del Comune di Brescia ha distribuito oggi altre 50mila mascherine ai Consigli di quartiere, in misura proporzionale al numero degli abitanti, e 50 paia di guanti per ogni quartiere.

Le mascherine fanno parte di una scorta di 63.500 pezzi inviati alla Protezione Civile comunale da Regione Lombardia. Delle restanti 13.500 mascherine, 7mila saranno consegnate lunedì prossimo ai Punti Comunità e saranno destinate prevalentemente a persone in isolamento obbligatorio o in isolamento fiduciario.