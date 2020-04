Mafia: sindaco Messina, 'querelo trasmissione Rai, stop a pistolettate di Stato'

17 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Continua la disinformazione di Stato da parte della Rai". A dirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che punta il dito questa volta contro la trasmissione ‘Storie Vere', tornata a parlare del corteo funebre avvenuto sabato scorso nella città dello Stretto dopo la morte di Rosario Sparacio, fratello dell'ex boss Luigi. "Durante la trasmissione si parla di ‘vergogna' a Messina, con parole che esprimono una condanna morale e lasciano intendere che nella città dello Stretto vi sia l'abitudine a violare le regole, come la stessa conduttrice preannuncia lanciando il servizio", dice il primo cittadino che annuncia una querela e la richiesta di intervento da parte della Commissione di vigilanza della Rai.

"Per l'ennesima volta la Rai confeziona un servizio falso – attacca De Luca -, riportando le notizie in modo tendenzioso, non solo discostandosi dai fatti, come rappresentati nelle immagini, ma aggiungendo anche particolari del tutto falsi pur di screditare per l'ennesima volta Messina e i suoi cittadini. Anticipo a scanso di equivoci che, dopo quest'ulteriore pistolettata di Stato da parte della Rai, non intendo più usufruire di uno spazio analogo per poter chiarire la vicenda. Mi rifiuto di avere a che fare con dei mistificatori di professione, pagati a peso d'oro da parte dei contribuenti. Di tutta la questione investirò l'Ordine dei giornalisti e la Commissione di vigilanza della Rai a tutela della mia città e del rispetto che ogni cittadino siciliano merita di avere riconosciuto, lontano dai facili stereotipi che ci dipingono tutti terroni, mafiosi e bugiardi".

"Durante la trasmissione – ricostruisce il primo cittadino - la conduttrice parla di un ‘funerale' e della presenza di 200 persone quando, come già spiegato, si trattava solo di un accompagnamento della salma del defunto da parte di alcuni parenti al cimitero. Un corteo spontaneo che non è stato autorizzato da nessuno e che ha registrato, secondo i filmati già acquisiti dall'autorità giudiziaria, la partecipazione di circa una trentina di persone, che si sono accodate al carro lungo il tragitto, hanno assistito al percorso e nessuna di loro ha chiesto o tentato di entrare al Cimitero. Questi sono i fatti, sui quali sono in corso le indagini della Procura. Ho già espresso più volte il mio disgusto per la mafia e il desiderio che la mia Amministrazione e Messina non siano più accostati a queste storie, dalle quali prendiamo ancora una volta la distanza. La conduttrice e la Rai, a questo punto, dovrebbero chiedere scusa alla città", ribadisce il sindaco.