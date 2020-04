Milano: spaccio di droga, polizia arresta 3 persone

17 aprile 2020 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un cittadino marocchino di 23 anni è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina nel parco di via Vittorini, alla periferia Est della città. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione del ragazzo, dove hanno rinvenuto e sequestrato 65 grammi di sostanza da taglio, insieme a materiale per il confezionamento, un bilancino, 500 euro in contanti e alcuni telefoni cellulari.

Durante il servizio di controllo in via Astesani hanno fermato un italiano di 34 anni, trovato in possesso di tre dosi di cocaina e 250 euro in contanti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati 135 grammi di hashish, 85 grammi di marijuana, 8 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro per un valore complessivo di circa 8000 euro.

Infine nella zona di Cormano gli agenti hanno arrestato un italiano di 29 anni, trovato in possesso di un grammo di cocaina, 13 grammi di marijuana, 15 grammi di hashish e 1.200 euro in contanti.