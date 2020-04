Coronavirus: Falck Renewables sostiene 2 progetti ricerca Università Studi Milano

17 aprile 2020 a

a

a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Falck Renewables sostiene due progetti di ricerca medica condotti all'Università degli Studi di Milano e finalizzati a contrastare gli effetti patologici di Covid-19. Un primo studio, coordinato da Gian Vincenzo Zuccotti, verte sulla ricerca di nuovi target terapeutici e biomarkers diagnostici per il Covid-19 e ha l'obiettivo di comprendere i meccanismi di resistenza all'infezione e alla progressione della malattia, fino all'identificazione di nuove molecole da utilizzare in ambito clinico. L'attività verrà effettuata nel Centro di ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi del dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco dell'Università degli Studi di Milano. Risultati preliminari sono attesi già nei prossimi tre mesi.

La seconda ricerca, coordinata da Massimo Galli e condotta nel Laboratorio di Malattie infettive dello stesso dipartimento, si occuperà della mappatura molecolare e della risposta farmacologica in vitro dell'epidemia da Sars-Cov-2 nel Nord Italia. Falck Renewables cofinanzia questo studio aderendo alla campagna di raccolta fondi organizzata da Fondazione Sodalitas.

Il contributo di Falck Renewables, concesso a titolo di liberalità e complessivamente pari a 200mila euro, si inserisce in un più ampio programma di sostegno che il gruppo sta erogando a organizzazioni e strutture sanitarie. “Crediamo molto in queste attività – dichiara Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables – che si pongono l'obbiettivo di offrire nuove armi nella lotta alla grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Riteniamo un forte dovere etico e sociale sostenere la ricerca, per guardare a un domani migliore e più sostenibile per tutti”.