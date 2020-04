Coronavirus: carabinieri Pavia donano plasma a ricerca Policlinico San Matteo

18 aprile 2020 a

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Una decina di carabinieri del Comando provinciale di Pavia, risultati positivi nelle scorse settimane al Covid-19, ed ormai guariti, hanno voluto donare il loro plasma, "contenente preziosi anticorpi in grado di sconfiggere la pericolosa infezione, al fine di fornire un sostegno concreto alle attività di ricerca del Policlinico San Matteo, ormai da quasi due mesi impegnato in prima linea nella gestione della pandemia in atto". Lo comunica l'Arma in una nota.