Coronavirus: Caritas Ambrosiana raddoppia fondo assistenza a 700mila euro

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Per aiutare le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa della crisi da coronavirus, la Caritas Ambrosiana ha raddoppiato il fondo Diocesano di assistenza. "Grazie a questo intervento, per i prossimi tre mesi, il fondo disporrà di 700mila euro. Le risorse saranno distribuite attraverso i centri di ascolto parrocchiali alle famiglie che a causa del lockdown non riescono più a far fronte alle incombenze quotidiane: dalle bollette del gas e della luce all'affitto", si spiega in una nota.

Per accedere a tali risorse si dovrà prendere contatto con il centro di ascolto della propria parrocchia e presentare la situazione di difficoltà a sostenere spese urgenti e non procrastinabili. Le domande saranno valutate dai volontari dei centri di ascolto e inviate al Siloe (Servizio di integrazione lavorativa) che erogherà i contributi fino a un massimo di 2.500 euro a famiglia. La cifra coprirà le richieste di aiuto del prossimo trimestre. L'iniziativa si affianca al fondo San Giuseppe per chi ha perso il lavoro a causa del coronavirus, istituito dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e dal sindaco Giuseppe Sala, lo scorso 21 marzo.

"Si tratta di due interventi complementari. Potenziando il fondo Diocesano di assistenza, contiamo di raggiungere anche quelle famiglie che non potranno beneficiare del Fondo San Giuseppe - sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. In questo modo mettiamo in campo una serie di strumenti per non lasciare indietro nessuno". Agli aiuti economici si aggiunge il sostegno alimentare assicurato in Diocesi dagli otto Empori della solidarietà e dalla distribuzione di pacchi viveri che avviene, al di fuori di Milano, grazie a 126 punti di diffusione presso i centri di ascolto parrocchiali e, all'interno della città, grazie agli otto hub municipali del comune di Milano con il quale i volontari delle Caritas parrocchiali collaborano.