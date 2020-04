Milano: incendia auto in zona Città Studi, polizia arresta piromane

18 aprile 2020 a

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - La scorsa notte a Milano la polizia ha arrestato in flagranza un ragazzo di 22 anni per il danneggiamento seguito dall'incendio appiccato a due auto in via Lippi angolo piazza Bernini. Dopo i recenti incendi dolosi di auto parcheggiate in via Noè e via Sansovino, gli agenti del Commissariato Città Studi hanno predisposto un servizio per individuare il responsabile e per raccogliere ulteriori elementi d'indagine.

I poliziotti, in abiti civili, hanno notato un uomo che, giunto da via Noè, ha attraversato piazza Bernini per entrare in via Filippino Lippi dove si è accovacciato a ridosso di una Renault Captur parcheggiata vicina a una Volvo 70. I poliziotti si sono avvicinati immediatamente ma il ragazzo è riuscito, probabilmente usando come innesco uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, ad appiccare il fuoco nella parte anteriore della Renault, causando un incendio che ha coinvolto anche l'auto vicina. Il giovane ha tentato di allontanarsi ma, inseguito dagli agenti, è stato arrestato in piazza Bernini.

In manette è finito un cittadino originario del Bangladesh senza fissa dimora, con precedenti, tra gli altri, "per il danneggiamento di alcune auto compiuto anni fa in Via Morgagni e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale". Il 22enne, che non ha motivato il gesto, aveva nelle tasche due accendini ed è stato anche indagato per l'inosservanza di un ordine di espulsione del questore. Sono in corso accertamenti sugli incendi di veicoli che hanno interessato la zona nei giorni scorsi, analoghi sia per i modi che per l'orario compreso tra le ore una e le tre di notte.