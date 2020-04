Coronavirus: Pd, 'Regione dica perché pazienti trasferiti in fiera Milano'

18 aprile 2020 a

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - "Ci giungono diverse segnalazioni di richieste di spostamento di pazienti nella struttura di Fiera Milano da ospedali che non sarebbero in una situazione di saturazione dei posti disponibili. È una direttiva che arriva da Regione Lombardia? Qual è l'obiettivo di questa operazione? C'è una strategia epidemiologica o l'obiettivo è solo quello di giustificare una struttura che rischia di rimanere inutilizzata?". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul.

"La gestione del reparto in Fiera Milano non rischia di mettere in difficoltà il Policlinico che ha necessità di riprendere al più presto la sua attività ordinaria e di concedere al proprio personale adeguati turni di riposo al termine della fase emergenziale di Covid-19? Sono domande che giriamo a Regione Lombardia, nella speranza che l'operazione 'ospedale' in Fiera non continui a procedere solo per esigenze di comunicazione senza un reale progetto sanitario ed epidemiologico", conclude Pizzul.