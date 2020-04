Coronavirus: M5S, 'Regione sposta malati in Fiera Milano per visibilità'

18 aprile 2020 a

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - "Si spostano i malati senza avere pietà ma solo per far tornare i conti e guadagnare visibilità. Lavarsi la faccia con le mani sporche non è mai stato vincente". Il Movimento 5 Stelle di Regione Lombardia commenta così lo spostamento di alcuni pazienti in Fiera Milano.

"Regione Lombardia ha spostato alcuni pazienti nella struttura, vuota, di Fiera Milano senza un reale motivo. Se, invece, ci fossero motivi o strategie dovrebbe comunicarle anche alle forze politiche di minoranza. Fiera Milano è lo specchio delle allodole. Salvini governa la Lombardia. In Lombardia si muore senza dispositivi. Quando pagheranno il conto di tutto questo?", conclude la nota.