Coronavirus: Penna (M5s), 'in Sicilia vergognosi ritardi su Cigd, lavoratori sfiniti'

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "Mentre l'economia siciliana agonizza sotto i colpi della pandemia Covid-19, la Regione siciliana, cui spetta il completamento dell'istruttoria per la cassa integrazione in deroga, è in colpevole, inescusabile ritardo e i lavoratori sono oramai economicamente sfiniti". Lo dice il parlamentare del M5s, Aldo Penna, che aggiunge: "Musumeci si pavoneggi meno e metta i suoi uffici sotto procedura d'urgenza. Il suo stipendio arriva regolarmente, mentre quello delle decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione in deroga è impantanato nei soliti ritardi burocratici e nell'inefficienza di uffici cui nessuno chiede conto se hanno ben fatto o mal fatto".