Coronavirus: M5S, 'in Lombardia responsabilità politiche gravissime'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Quello che emerge dalla gestione in Lombardia dell'epidemia assume toni sempre più inquietanti. La Regione Lombardia sembra fosse informata dal 23 gennaio, ben 28 giorni prima del primo caso nel lodigiano, senza peró fare nulla”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle eletti in Lombardia.

“Le istituzioni regionali, infatti, hanno dichiarato di aver informato per tempo alcune categorie, come i medici di base che, a questa notizia, sarebbero caduti dalle nuvole, infatti non erano stati neanche forniti di dispositivi di sicurezza. Se esistono responsabilità di natura amministrativa, o penale, saranno le indagini della magistratura ad accertarlo. Ma senza aspettare che la giustizia faccia il suo corso -aggiungono i deputati Cinquestelle- possiamo già affermare, senza tema di smentita, che esistono responsabilità politiche gravissime".