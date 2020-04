18 aprile 2020 a

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "L'appello dal ponte della Aita Mari di Salvamento Marítimo Humanitario attualmente a largo delle coste siciliane : "Non c'è personale medico qui. Abbiamo bisogno di aiuto, per favore, bisogna far evacuare queste persone per poter poi noi continuare il nostro lavoro e il nostro viaggio verso la Spagna". E quanto scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.