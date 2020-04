Coronavirus: Pd a Fontana, 'numeri Rsa parlano da soli, basta tristi giustificazioni'

19 aprile 2020 a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Fontana e Regione Lombardia sono così tanto in difficoltà da aver smarrito il buon senso. Dopo lo scaricabarile sui tecnici di Ats, il governatore stamattina ha dichiarato una enorme falsità, affermando che nel Lazio è stata fatta una delibera uguale a quella lombarda sulle Rsa. Molto triste il tentativo di giustificarsi di fronte a numeri che parlano da soli. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità parla di 3.045 decessi (di cui 1625 per covid o sintomi simil-influenzali) nella nostra regione, ovvero il 45% dei casi totali in Italia, contro i 147 del Lazio". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani.

"Sono certa che i cittadini lombardi apprezzerebbero molto di più un cambio di rotta, a partire dallo stralcio della delibera dell'8 marzo, piuttosto che questo continuo scaricabile da parte della regione, che prova ogni giorno a dipingersi come 'vittima' di media e avversari politici, davvero con scarsi risultati", conclude la Roggiani.