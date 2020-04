Coronavirus: Foroni, ' fondamentale lavoro dei volontari Protezione civile'

19 aprile 2020 a

a

a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono trascorsi due mesi dal weekend del 21 febbraio nel quale a Codogno è partito il primo focolaio. I Comuni travolti per primi dallo tsunami del coronavirus, hanno mostrato grandissima responsabilità nel rispettare le restrizioni imposte e nell'accettare la situazione con comportamenti che hanno contribuito fortemente a limitare l'avanzata del contagio in quella zona". Lo ha ricordato l'assessore lombardo al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni intervenendo alla diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Foroni ha sottolineato il lavoro fondamentale giocato nell'emergenza dai volontari della Protezione civile, specificando che nel periodo 22 febbraio-19 aprile sono state messe a disposizione oltre 77.000 giornate lavoro con punte di 3000 volontari al giorno.