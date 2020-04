Coronavirus: Foroni, ' fondamentale lavoro dei volontari Protezione civile' (3)

19 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Non ci fermiamo qui. Dopo aver consegnato 8 milioni di mascherine, domani ne andremo a distribuire altre 300.000 agli operatori delle multiutility e stiamo approfondendo le necessità per andare a coprire il fabbisogno nelle zone in maggiore difficoltà. Regione Lombardia - ha aggiunto Foroni - dopo aver attivato una filiera di riconversione industriale per le mascherine, sta provvedendo anche a supportare la produzione di camici: 725.000 camici, più altri kit con calzari e guanti per i nostri ospedali saranno presto pronti e disponibili, con il marchio di certificazione Ce".

Dall'inizio di aprile sono state consegnate più di 8.000.000 di mascherine: circa 400.000 al volontariato di Protezione civile circa 6.500.000 agli enti (Comuni, Province, Prefetture); circa 600.000 a soggetti 'distributori' (farmacie, edicole); circa 330.000 alle aziende del trasporto pubblico locale comprese Trenord e Fnm; circa 300.000 (in consegna) alle aziende 'multiutility'. Inoltre 800 centri operativi comunali sono stati attivati sul territorio per dare supporto logistico ai Comuni, da parte del volontariato territoriale. Nel periodo 9-19 aprile i mezzi della Protezione civile hanno effettuato più di 300 consegne di materiali sanitari e altro alle aziende sanitarie e assicurato il trasporto e la consegna al magazzino di Rho di dispositivi sanitari (hanno percorso più di 50.000 chilometri).