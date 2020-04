Coronavirus: Foroni, ' fondamentale lavoro dei volontari Protezione civile' (2)

19 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "In relazione all'emergenza coronavirus, la Protezione Civile regionale ha continuato ad effettuare attività di supporto logistico ai Comuni, trasporto di materiali sanitari per la gestione dell'emergenza, supporto alla gestione del numero verde attivato per l'emergenza, oltre a dare supporto logistico per l'allestimento di spazi per triage e per l'allestimento degli ospedali da campo, verifica degli spazi ed allestimento di strutture destinate alla quarantena; supporto, ove attivato, alle attività di sorveglianza sanitaria presso gli aeroporti".

La Protezione civile "ha fatto da tramite su tutte le questioni organizzative per i vari contingenti delle delegazioni internazionali accorse in aiuto. Un lavoro incessante e un'esperienza positiva di raccordo pur nella grave situazione in corso. Prima dell'emergenza stavamo lavorando ad un forte potenziamento della Protezione civile regionale, quello che è successo dimostra ancora di piu' quanto sia necessario rendere questo servizio ancora piu' forte nella sua capacita' di intervento, perche' e' un grande risorsa della comunita'".