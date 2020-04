20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Il 4 maggio è una data attendibile per la Fase 2? "Mi auguro di sì, abbiamo ancora due settimane, mi auguro che i numeri migliorino ulteriormente, ma fintantoché non troveremo una medicina o un vaccino che ci protegga temo che dovremo convivere con questo virus. Non ci sono dubbi, lui non scompare". A dirlo è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, su Rai Radio1.