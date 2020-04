Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' (2)

20 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Ora, però, è tempo di ripartire e non con il reddito di cittadinanza che "i lombardi non vogliono", né "con l'elemosina dei 600 euro alle partite Iva". L'esponente lombardo chiede a Roma "un tavolo allargato alle Regioni per definire una strategia di ripartenza diversificata per settori: in alcuni casi si dovrà pensare a un piano triennale" e ad "aperture per filiera" e finanziare il sistema con "l'acquisto di Titoli di Stato". Non solo: "questa è l'occasione per eliminare la burocrazia e ripensare la spesa pubblica". Per risolvere questo dramma ci vogliono "450-500 miliardi di euro e invita Conte e Vittorio Colao "sul mio lago di Garda, devono venire a vedere le saracinesche abbassate, il polmone economico d'Italia che soffoca", conclude Mattinzoli.