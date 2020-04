Milano: donna in bici investita da furgone, è in coma

20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Una donna in sella alla sua bici è stata investita da un furgoncino e sbalzata per oltre 4 metri dal luogo dell'impatto avvenuto lungo la statale 194, nota come Vigevanese, all'altezza del comune di Gaggiano in provincia di Milano. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. La vittima, A.V. le iniziali, 30 anni, è stata intubata e trasportata in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi: in questo momento la donna è in coma. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte.