Milano, 20 apr. (Adnkronos) - “Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.