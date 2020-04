Coronavirus: nuovo ordine per Distretto Meccatronica Sicilia, 150mila mascherine

20 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Nuova commessa, da parte della Protezione civile della Regione siciliana, per il Distretto Meccatronica. Dopo l'ordine di mille visiere 3D già in parte consegnate, la richiesta è di di un lotto di 150mila mascherine chirurgiche lavabili (no monouso). Le aziende del Distretto sono già al lavoro per la produzione del primo stock di 25mila pezzi che sarà consegnato nel giro di una settimana. L'ordine della Protezione civile prevede la consegna di tutte la mascherine in massimo sei settimane.

"E' la conferma dell'ottimo lavoro che stanno portando avanti le aziende del Distretto Meccatronica che si sono riconvertite in tempi rapidi per dare supporto alla Protezione civile, al sistema sanitario ed in generale ai fabbisogni dei siciliani - dice il presidente del Distretto Antonello Mineo – Stiamo lavorando a pieno ritmo per soddisfare tutte le richieste, soprattutto in vista della fase 2. Stiamo facendo uno sforzo incredibile, le aziende hanno investito nella riconversione proprio nella fase economica più critica dimostrando capacità imprenditoriale, coraggio e visione. Siamo orgogliosi di potere essere di supporto alla Protezione civile regionale nell'azione che sta portando avanti per mettere in sicurezza i siciliani".