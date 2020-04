Milano: in Stazione Centrale polizia arresta un 21enne per rapina

20 aprile 2020 a

a

a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 21 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano, perché colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere. La pattuglia Polfer, durante i servizi per il controllo per verificare il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, ha sorpreso l'uomo nella zona denominata 'parco Centrale', il deposito delle locomotive della stazione ferroviaria di Milano Centrale. Fermato e controllato dagli agenti, è emerso che il 21enne era ricercato a seguito di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Milano per rapina. L'uomo è stato portato in carcere.