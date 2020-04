20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Incidente stradale stamane, lunedì 20 aprile, intorno alle 5 in via Roma sulla strada Briantea a Bulciago, comune in provincia di Lecco. L'auto con alla guida un ragazzo di 28 anni si è ribaltata e il giovane ha perso la vita. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono interventi gli uomini della Polstrada per i rilievi del caso.