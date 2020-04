Coronavirus: Bergamo, Regione Lombardia distribuisce a tassisti mille mascherine

20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - La Regione Lombardia distribuisce mille mascherine ai tassisti bergamaschi. L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha consegnato le mille mascherine destinate ai 49 tassisti che operano nella Bergamasca. La consegna è avvenuta questa mattina nella sede della Provincia di Bergamo. In questi giorni, sempre attraverso la Protezione civile, vengono distribuiti gratuitamente i dispositivi di protezione a tutti i 5.388 tassisti lombardi che lavorano nelle varie province: il totale delle mascherine messe a disposizione dalla Regione per la categoria è salito a 116.200, di cui 104.000 già consegnate ai tassisti milanesi.

"Diamo un contributo – ha detto Terzi - affinché i tassisti possano svolgere il loro importante lavoro in condizioni di maggior sicurezza. Stiamo parlando di una categoria che offre un servizio pubblico ed è quotidianamente in prima linea anche durante questa emergenza sanitaria, garantendo per esempio collegamenti con gli ospedali e in più in generale offrendo possibilità di spostamento a chi non può utilizzare altri mezzi di trasporto".

Terzi ha spiegato che "come Regione stiamo garantendo gli approvvigionamenti per i lavoratori del settore dei trasporti, si tratta complessivamente a livello lombardo di oltre 347mila mascherine: 200.000 alle Agenzie del Tpl per gli autisti di bus, tram e metrò, 31.000 per gli operatori di Trenord e Ferrovienord e 116.200 per i tassisti”.