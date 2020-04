Infortuni: operaio si ustiona a volto e mani in azienda in provincia di Como

20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 20 aprile, poco dopo le 9 in una ditta in via Carlo Cattaneo a Turate in provincia di Como. Secondo quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, l'operaio di 36 anni è rimasto "ustionato al volto e alle mani a seguito di corto circuito" probabilmente da una fiammata che si sarebbe sprigionata dal quadro elettrico, ma saranno le indagini a chiarire la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.